Редактирование контента на сайте

Есть шаблон сайта (http://www.templatemonster.com/ru/demo/45592.html), необходимо наполнить его информацией (предоставлю). Установка на хостинг, настройка системы, кеширование, добавление меню, и 7–10 страниц текста, изминение картинок слайдера настройка почтовых увидомлений, установка кнопки заказа обратного звонка Drupal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на 1С:Битрексе. На сайт загружена товарная база. Необходимо у каждого товара сделать рерайт описания, вытравить фон у картинки и распределить товары по товарным группам. Заинтересовавшимся предоставлю подробную инструкцию.За обработку каждого товара готов платить 5 рублей.Общий объем работы порядка 20000 позиций, минимальная скорость работы 300 позиций в день. Оплата ежедневно.
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно оптимизировать контент сайта www.stchinagroup.com. Добавить следующее: 1. ссылка на группу вк 2.кнопка «скачать прайс-лист» 3. всплывающее окошко при переходе на сайт «что привело вас на наш сайт?» с вариантами ответов 4. в разделе контакты. Отправить нам сообщение через ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $280
требуется человек с начальным знанием анг. языка (уметь читать, понимать) каталог наполняется по стандартным полям. Работа постоянная с конкретным планом работ оплата 10 у.е. в день 6-7 дней в неделюНаполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Примем в дружную команду редакции интернет-проект о свободном времени, отдыхе и развлечениях Пятница.ком (http://pyatnizza.com) ответственного, внимательного к деталям, грамматически подкованного, увлечённого, педантичного, аккуратного, пунктуального, весёлого и жизнерадостного контент-менеджера. Что нужно делать: * регулярное наполнение раздела События, в ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Ищу человека с мед.образованием, который сможет грамотно распределить статьи и существующие группы статей, что-то исправить, добавить новые разделы и так далее, а также проконсультирует меня по некоторым вопросам. Если вы еще и в оптимизации понимаете, ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется сотрудник для сбора ВК подписчиков, любящий переписываться чатом и не склонный к занудству и менторскому тону в общении с людьми. Кроме того, возможны дополнительные задачи - ведение учета, поиск информации, размещение информации на сайтах, ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
задача в общих чертах: 1. сейчас у нас 2 сайта с одинаковым контентом и разными доменами, нужно сделать чтобы остался один сайт, со второго был редирект. 2. перестали открываться внутренние страницы, нужно поправить 3. добавить ролики с ютуба ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется импортировать товары в Битрикс - малый бизнес http://mir-svet.ru от одного поставщика. комлпект прайсов в разных форматах и фотографий находится тут: http://yadi.sk/d/qxLvRtqQ9oFnZ Всего 600 товаров. Импорт не настроенНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо спарсить товары с сайта http://www.ruspodarky.ru/ в csv-файл. А именно, параметры: - Название товара - Артикул - 2 фотографии - большую и маленькую А также установить этот файл на CMS Wordpress с плагином Woocommerce.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужно добавить в интернет-магазин по шаблону (http://www.luxprof.ru/bra/3926-1-mars) более 1000 товаров -фото+тех характеристики. Фото предоставляются, описания с сайта поставщика. Оплата 5руб/товар. В дальнейшем добавление еще 5000 товаров.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад