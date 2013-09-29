Приветствую всех. Недавно запустил строительный сайт к которому планирую добавить форум. Для форума нужен управляющий. В обязанности будет входит наполнение форума, корректировка разделов и тем, набор и контроль за работой модераторов, а так же привлечение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спарсить товары с сайта http://www.ruspodarky.ru/ в csv-файл. А именно, параметры:
- Название товара
- Артикул
- 2 фотографии - большую и маленькую
А также установить этот файл на CMS Wordpress с плагином Woocommerce.
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