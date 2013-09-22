Спарсить сайт

Нужно "оживить" учетные записи Facebook, Twitter, Linkedin. Есть по 1000 аккаунтов каждой сети. Нужно будет отредактировать профили, вступить в группу в Facebook поставить лайки, в LinkedIn подтвердить навыки и т.д. Предложения в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://www.petrovskij-ltd.ru/
Нужно спарсить товары и сохранить в виде картинок, ТОЧНО как в прикрепленном файле.
300 руб Яндекс-деньги
Большая просьба сначала попробовать, а потом выставлять заявку, т.к. задача не такая легкая, как кажется.
Пишите сразу на http://vk.com/aagubenko
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