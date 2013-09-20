Скопировать справочник и перенести на другой сайт

Коллеги, добрый день! Требуется разместить на новом сайте джумла 2.5 порядка 40 статей. Текст уже есть, есть для каждой статьи по паре картинок, которые нужно будет вставить одну в начале статьи справа, другую во второй половине слева. Заполнить ...