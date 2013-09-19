необходимо заполнить товарами площадку avito.ru (именно есть там магазин) проставление всех полей (тел и т.п.) + фото (вышлю весь материал) + цена + тело объявления (на каждую серию свое) оплата 5 руб. за объявление, пока нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 базы товаров, которые нужно свести в одну базу.
На данный момент 21тыс товаров со 100К вариантами, примерно по 5 вариантов на товар.
Например, 1 товар 10 вариантов, нашел нужный, нажал кнопку и все.
Основная масса товаров до 5 вариантов смотр. в прикреплен.
Совсем неверные варианты удалять походу дела, нажатием другой кнопки.
На 1 товар 5 сек.
Есть программка, в ней есть список товаров, 5 кнопок и 2 картинки. смотр. в прикреплен.
Названия товаров на английском.
Идеально если есть инет, но можно и скачать все это добро ( 5Гб картинок)
Ваша цена и сроки?
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