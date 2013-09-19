Есть 2 базы товаров, которые нужно свести в одну

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Есть 2 базы товаров, которые нужно свести в одну базу.

На данный момент 21тыс товаров со 100К вариантами, примерно по 5 вариантов на товар.

Например, 1 товар 10 вариантов, нашел нужный, нажал кнопку и все.

Основная масса товаров до 5 вариантов смотр. в прикреплен.

Совсем неверные варианты удалять походу дела, нажатием другой кнопки.

На 1 товар 5 сек.

Есть программка, в ней есть список товаров, 5 кнопок и 2 картинки. смотр. в прикреплен.

Названия товаров на английском.

Идеально если есть инет, но можно и скачать все это добро ( 5Гб картинок)

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10 лет назад
webconsulting
Анатолий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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