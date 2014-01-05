Заполнение каталога товаров

Необходимо заполнить товарами магазин сантехники.

Нужна внимательная и качественная работа.

Нужно будет заполнять несколько стандартных полей (название, производитель, артикул, цена, размер, url), добавлять 3-4 ключевых слова в поле keywords и 1 предложение в поле meta_description. А также нужно загружать одно или несколько изображений.

Изображения обрабатывать не нужно, описания делать не нужно, только скопировать информацию с сайта производителя.

Очень важна аккуратность и безошибочность.

Оплата в wmr.

Цена за внесение 1-го товара - 15 руб.

Спасибо!