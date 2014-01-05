Заполнение каталога товаров

Наполнение сайтовЗавершен31 заявка288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо заполнить товарами магазин сантехники.

Нужна внимательная и качественная работа.

Нужно будет заполнять несколько стандартных полей (название, производитель, артикул, цена, размер, url), добавлять 3-4 ключевых слова в поле keywords и 1 предложение в поле meta_description. А также нужно загружать одно или несколько изображений.

Изображения обрабатывать не нужно, описания делать не нужно, только скопировать информацию с сайта производителя.

Очень важна аккуратность и безошибочность.

Оплата в wmr.

Цена за внесение 1-го товара - 15 руб.

Спасибо!

10 лет назад
kysja
44 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anitochka13
Анна 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$64
5 дней
Работа выполнена отлично, продолжаем сотрудничество по другим проектам.
Спасибо за сотрудничество! Оплата в день сдачи работы. Всегда на связи. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Размещение объявления на доски

    $100

    Необходимо разместить объявление на 200 Досок. Тематика рубрики - упаковка и тара. 5р - 1 объявление. Текст вышлю кандидату. Порядок расчета: предоплата 25% - вы мне отчет о проделанной работе на 25%, делаю следующую предоплату ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поиск и обработка картинок

    Нужно найти в интернете картинки отличного качества, сделать на них надпись. Картинки для карточек товара интернет-магазина, тематика "принтеры". Более 150 позиций для начала. Объем таких картинок вообще более 1000 шт. Интересуют реальные сроки или, так сказать, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется наполнение сайта

    Нужен человек, который имеет опыт работы с наполнением сайтов. Задача - нужно перенести информацию с старого сайта на новый. Вот старый сайт http://audio-english.com/speaking-English/list-speaking-trainer Переносим только Фразовый тренажер, их сейчас два. Каждая позиция переносится отдельно, каждая ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо заполнить небольшой сайт на Drupal

    $50

    Добрый день, у нас есть сайт artmozg.com есть написанные тексты по каждой рубрике, необходимо грамотно заполнить, оформить его его, cms Drupal. Что-бы вся информация смотрелась гармонично в соответствии с дизайном. Сроки не горят, ...

    Drupal
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $100

    Цель: наполнение интернет-магазина карточками продуктов Число карточек: 200 Задачи: 1) Найти в свободном доступе фото продуктов (категория профессиональная косметика). При необходимости отредактировать в Photoshope 2) Заполнить карточку товара (информация предоставляется) 3) Разместить карточку. Проверить точность ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент-менеджер (WP) на хорошую зарплату

    $220

    Требуется контент-менеджер («публикатор, постер») для публикации материалов на сайте строительной тематики. Постоянная работа. Подробнейшая пошаговая инструкция в PDF приложена к заданию. Оплата: 7000 рублей в месяц. Норма выполнения: 100 публикаций в месяц. Вывод з/п возможен два раза ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разослать 5000 писем

    $50

    Добрый день! Необходимо помочь с e-mail рассылкой писем клиентов нашей фирмы, всего порядка около 5000 писем ( приглашение стать представителем и получить подарок, сделать заказ, ссылку на наш сайт (infoavon.ru) и прочее. ) Текст письма и адреса ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад