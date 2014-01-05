Заполнение каталога товаров

Необходимо разместить объявление на 200 Досок. Тематика рубрики - упаковка и тара. 5р - 1 объявление. Текст вышлю кандидату. Порядок расчета: предоплата 25% - вы мне отчет о проделанной работе на 25%, делаю следующую предоплату ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить товарами магазин сантехники.
Нужна внимательная и качественная работа.
Нужно будет заполнять несколько стандартных полей (название, производитель, артикул, цена, размер, url), добавлять 3-4 ключевых слова в поле keywords и 1 предложение в поле meta_description. А также нужно загружать одно или несколько изображений.
Изображения обрабатывать не нужно, описания делать не нужно, только скопировать информацию с сайта производителя.
Очень важна аккуратность и безошибочность.
Оплата в wmr.
Цена за внесение 1-го товара - 15 руб.
Спасибо!
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