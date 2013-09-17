Anitochka13

Утром деньги - вечером стулья.
Выполняю проекты, которые представляют для меня интерес.
Высшее образование, адекватность мышления и исполнительность, в сочетании с грамотностью и хорошим компьютером позволяют выполнять работу качественно.
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
9 лет назад
Анна отличный работник, быстро разобралась в тз и админке сайта.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество! Оплата своевременная, всегда на связи.
$64
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена отлично, продолжаем сотрудничество по другим проектам.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Оплата в день сдачи работы. Всегда на связи. Рекомендую!
$25
10 баллов
10 лет назад
Все сделано вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Заказчик всегда на связи. Рекомендую.
$25
10 баллов
10 лет назад
Очень трудолюбивый исполнитель ,работа сделана на высшем уровне ,схватывает все на лету ,я остался очень доволен будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, всегда своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
$75
10 баллов
10 лет назад
Анна показала себя как надежный и ответственный исполнитель, работа была сдана раньше оговоренного срока, хорошее взаимодействие, без лишних вопросов, результатом остался доволен!
Ответный отзыв
Приятно было работать. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата в день завершения задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.