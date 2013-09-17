Anitochka13

Анна Anitochka13

 
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Утром деньги - вечером стулья.

Выполняю проекты, которые представляют для меня интерес.

Высшее образование, адекватность мышления и исполнительность, в сочетании с грамотностью и хорошим компьютером позволяют выполнять работу качественно.

Отзывы заказчиков
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Добавление товаров на сайт
Анна отличный работник, быстро разобралась в тз и админке сайта.
Благодарю за сотрудничество! Оплата своевременная, всегда на связи.
Ответный отзыв
kysja
44 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$64
10 баллов
10 лет назад
Заполнение каталога товаров
Работа выполнена отлично, продолжаем сотрудничество по другим проектам.
Спасибо за сотрудничество! Оплата в день сдачи работы. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта товаром
Все сделано вовремя. Рекомендую.
Сотрудничеством довольна. Заказчик всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
ramzesrz12
Роман 
41 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта DLE (копировать - вставить)
Очень трудолюбивый исполнитель ,работа сделана на высшем уровне ,схватывает все на лету ,я остался очень доволен будем сотрудничать дальше
Ответственный заказчик, всегда своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
unirek
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Требуется наполнение сайта товаром
Анна показала себя как надежный и ответственный исполнитель, работа была сдана раньше оговоренного срока, хорошее взаимодействие, без лишних вопросов, результатом остался доволен!
Приятно было работать. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата в день завершения задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв