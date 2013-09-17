Наполнение сайта DLE (копировать - вставить)

На сайт с поздравительной тематикой требуеться человек который будет добавлять поздравления из интернета (список от куда добавлять я предоставлю), работа чисто копировать вставить текст в нужную категорию сможет каждый (смс сайта DLE), Добавлять поздравления нужно строго по 1 поздравлению в каждую категорию где еще небыло поздравлений, оплата не по количеству символов, а по количеству добавленных новостей (тоесть поздравлений) 5 центов = 1 поздравление ,объем работы нужно приблизительно где то 500 поздравлений = 25 $