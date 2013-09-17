Наполнение сайта DLE (копировать - вставить)

Требуется контент-менеджер по наполнению сайта CMS-bitrix, уникальные статьи на главной странице, в разделах и подразделах, наполнение товаром и описание к нему, а также фотографии.Оптимизация сайта под поисковики( семантическое ядро сайта).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт с поздравительной тематикой требуеться человек который будет добавлять поздравления из интернета (список от куда добавлять я предоставлю), работа чисто копировать вставить текст в нужную категорию сможет каждый (смс сайта DLE), Добавлять поздравления нужно строго по 1 поздравлению в каждую категорию где еще небыло поздравлений, оплата не по количеству символов, а по количеству добавленных новостей (тоесть поздравлений) 5 центов = 1 поздравление ,объем работы нужно приблизительно где то 500 поздравлений = 25 $
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