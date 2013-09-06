Наполнение интернет магазина WP-WooCommerce

Нужно наполнить магазин сантехники ~600 позиций.

Основной каталог по которому идет наполнение не содержит часть важных данных (описание и технические хар-ки) - их нужно брать со стороннего сайта. Расставить метки товаров.

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