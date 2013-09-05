Здравствуйте! Для сайта "О ремонте и обустройстве квартир" на регулярной основе требуется дизайнер-иллюстратор. Работа заключается в создании иллюстраций к статьям. Плачу через webmoney. По 60 WMR (рублей) за каждую законченную иллюстрацию. В неделю могу обеспечить заказ на 10-20 иллюстраций. Минимальные ...
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Необходимо заполнять сайт описаниями,фотографиями. Сайт по недвижимости. Вся информация предоставляется. Большой объем работы.
Все подробности в личку.
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