Контент-менеджер

Здравствуйте! Для сайта "О ремонте и обустройстве квартир" на регулярной основе требуется дизайнер-иллюстратор. Работа заключается в создании иллюстраций к статьям. Плачу через webmoney. По 60 WMR (рублей) за каждую законченную иллюстрацию. В неделю могу обеспечить заказ на 10-20 иллюстраций. Минимальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянной работы ищу специалиста, который имеет опыт добавления необходимых данных для правильного отображения товара на CMS Magento (шаблон http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/42815.html). На входе Вы получите обработанные фотографии, цену, название.
Необходимо сделать
1. Описание товара, мои требования к тексту
1.1. Текст человечный (для людей)
2. 2. Структурированный (структура хорошо описана в http://books.google.com.ua/books?id=4iM8jxnUHwEC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D0%92+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5&source=bl&ots=gc93iR5ajA&sig=MSJY2_v0lHY5cO4fPOUDC26D16E&hl=ru&sa=X&ei=b5B1UaH4Do_E4gSVs4HIAg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=true
на 232- 238 стр
Создание продающего текста План
https://docs.google.com/a/mebelini.ua/file/d/0B_Rpo24_hvaec3hvYURXVS1jaXM/edit?usp=sharing
Это очень важно, прошу не браться, если не интересно, товарная группа это мебель и интерьер.
2. На основании входной информации. разработать список параметров и соответственно наполнить их.
3. Использование маркетинговых инструментов для более продающего отображения товаров (предложение дополнительных маркетинговых модулей приветствуется).
3.1. Настройка популярных товаров.
3.2. Присваивание к каждому товару сопутствующих товаров.
и.т.п.
В Ваших предложениях прошу указать ссылки на те описания и товары которыми Вы гордитесь и считаете что они соответствуют моим требованиям.
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