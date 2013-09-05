Контент-менеджер

Для постоянной работы ищу специалиста, который имеет опыт добавления необходимых данных для правильного отображения товара на CMS Magento (шаблон http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/42815.html). На входе Вы получите обработанные фотографии, цену, название.

Необходимо сделать

1. Описание товара, мои требования к тексту

1.1. Текст человечный (для людей)

2. 2. Структурированный (структура хорошо описана в http://books.google.com.ua/books?id=4iM8jxnUHwEC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=%D0%92+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5&source=bl&ots=gc93iR5ajA&sig=MSJY2_v0lHY5cO4fPOUDC26D16E&hl=ru&sa=X&ei=b5B1UaH4Do_E4gSVs4HIAg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=true

на 232- 238 стр

Создание продающего текста План

https://docs.google.com/a/mebelini.ua/file/d/0B_Rpo24_hvaec3hvYURXVS1jaXM/edit?usp=sharing

Это очень важно, прошу не браться, если не интересно, товарная группа это мебель и интерьер.

2. На основании входной информации. разработать список параметров и соответственно наполнить их.

3. Использование маркетинговых инструментов для более продающего отображения товаров (предложение дополнительных маркетинговых модулей приветствуется).

3.1. Настройка популярных товаров.

3.2. Присваивание к каждому товару сопутствующих товаров.

и.т.п.

В Ваших предложениях прошу указать ссылки на те описания и товары которыми Вы гордитесь и считаете что они соответствуют моим требованиям.