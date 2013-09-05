Здравствуйте! Для сайта "О ремонте и обустройстве квартир" на регулярной основе требуется дизайнер-иллюстратор. Работа заключается в создании иллюстраций к статьям. Плачу через webmoney. По 60 WMR (рублей) за каждую законченную иллюстрацию. В неделю могу обеспечить заказ на 10-20 иллюстраций. Минимальные ...
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Нужен контент-менеджер, доступный в онлайне в течении дня, обладающий усидчивостью, терпением и обострённым чувством прекрасного.
Оплата сдельная, приветствуется опыт работы с багтрекерами
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