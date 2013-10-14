Внести информацию на сайт

Необходим человек который будет заниматься наполнением сайта. Битрикс. С хорошей дизайнерской составляющей. Человек который сможет понять задание и отразить его в сайте. Дизайнерские навыки. Коммуникабельный. Ответственный. Быстро идущий на контакт и быстро делающий работу. Креативный. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вбить информацию в сайт с сохранением структуры сайта старого
Информация часть есть уже в сверстанных макетах, нужно только вбить в cms код + часть надо найти (картинки+ немного текста). Работу нужно сделать сегодня до ночи + завтра пол дня.
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