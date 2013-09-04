Заполнение информацией туристического маршрута.

Требуется наполнить информацией места показа по туристическому маршруту по представленной форме.

В основном это популярные для туристов места в городе (парки, архитектура, исторические места, концертные холлы и пр.) и за городом, а так же места посещения по ходу маршрута (небольшие городки, национальные парки и пр.)

Для поиска объектов показа, информации по ним нужно будет использовать сайт tripadvisor.com (.ru) На сайте представлены подборки интересных мест по рейтингам с отзывами (в основном на анг., либо машинный перевод), адресом и url сайта. Необходимо представить краткое описание объекта – несколько абзацев, либо предложений на основе отзывов, информации об объекте в интернете. Пример на скриншоте.

Желательно хорошее знание английского языка, для возможности интерпретации краткой информации об объекте с англоязычных источников, в т.ч. с сайта, посвященного проекту.

Оплата по количеству подготовленных объектов.

1 объект - 20 руб.

Ваши предложения.

Спасибо.