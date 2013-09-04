Заполнение информацией туристического маршрута.

Ресурсам посвященным автомобильной тематике необходим - администратор - контент менеджер. В обязанности которого входит: 1. Наполнение новостных лент 3-х сайтов. 2. Проверка - правка информации о продукции, кредитных условиях итд 3. Написание обзоров, тематических статей на авто тематику. 4. Ведение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнить информацией места показа по туристическому маршруту по представленной форме.
В основном это популярные для туристов места в городе (парки, архитектура, исторические места, концертные холлы и пр.) и за городом, а так же места посещения по ходу маршрута (небольшие городки, национальные парки и пр.)
Для поиска объектов показа, информации по ним нужно будет использовать сайт tripadvisor.com (.ru) На сайте представлены подборки интересных мест по рейтингам с отзывами (в основном на анг., либо машинный перевод), адресом и url сайта. Необходимо представить краткое описание объекта – несколько абзацев, либо предложений на основе отзывов, информации об объекте в интернете. Пример на скриншоте.
Желательно хорошее знание английского языка, для возможности интерпретации краткой информации об объекте с англоязычных источников, в т.ч. с сайта, посвященного проекту.
Оплата по количеству подготовленных объектов.
1 объект - 20 руб.
Ваши предложения.
Спасибо.
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