Постинг новом на форуме (клады, карты, gps)

Нужно выполнить первоначальное наполнение форума. Цель - сделать форум привлекательным для реальных новых людей.

Темы: кладоискательство, металлоискатели, карты, GPS навигаторы, софт для работы с картами и GPS, софт для мобильных устройств (карты, GPS), барахолка.

Регистрируете новые почтовые ящики.

На новом форуме самостоятельно регистрируетесь, открываете темы, общаетесь сами с собой и с другими постерами. Темы для бесед придумываете или находите на форумах похожей тематики. Посты должны быть содержательные, с полезной информацией на указанные темы. Также допустимы посты вопросительного характера.

После выполнения работы присылаете мне логины и пароли.

Требования к кандидатам: быть хоть немного "в теме", техническая грамотность.

Оплата 0.3$ за сообщение. Требуемое количество сообщений укажу. Будет работать 2-4 исполнителя, бюджет указан суммарно на всех. Срок - 3 дня. Оплата после исполнения.