Наполнение информацией интернет-магазина

Необходимо разослать коммерческое предложение по базе емайл. База предоставляется (подробности в личку). Коммерческое предложение уже готово, вам только производить рассылку. Емайл с которого производить рассылку предоставляется. На каждый емайл нужно отправлять адресно!!! не спам! Писем нужно отправить много. ...