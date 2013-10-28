Общение на женских форумах и в сообществах

Наполнение сайтовЗавершен41 заявка946 просмотров
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Здравствуйте,

Нужны исполнители для общения на женских форумах и на сервисах типа babyblog.ru

Схема:

1) регистрируете аккаунт на сервисе (форуме) на имейл, доступы к которому я вам высылаю.

2) в течение обозначенного промежутка времени общаетесь на форуме (размещаете посты в своем блоге). Требований к содержанию и кол-ву знаков нет, но посты и сообщения должны быть осмысленными. Плюс не путаться в показаниях (т.е. если вы вчера написали, что в прошлом году родили ребенка, то нельзя сегодня писать, что ваш ребенок пришел из школы)

3) заполняете отчет по форме (вышлю), где указываете: логин, пароль, доп. информацию об аккаунте. Высылаете отчет мне, так образом передавая мне все права на владение аккаунтом.

Оплата за каждый пост в блоге: 0,3 у.е., за каждый комментарий или сообщение на форуме — 0,1 у.е.

Жду Заявки с описанием опыта в аналогичных проектах либо опыта общения в сообществах.

Важно: сообщества для будущих и состоявшихся мам, поэтому рассматриваю исключительно заявки от представительниц женского пола.

10 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ashe4kaem
Мария 
34 годаИндия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$1
2 дня
Мария справилась с заданием просто замечательно и предоставила подробный отчет о работе. Спасибо огромное! Надеюсь, что будем сотрудничать дальше!
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