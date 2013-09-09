Перенести статьи со старого сайта на новый

$50
Наполнение сайтовЗавершен3 заявки186 просмотров
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Нужно перенести статьи с сайта http://artim.ru/ на joomla на сайт c собственной cms http://artim.mb-dev.ru/ - внешний вид cms - http://f3.s.qip.ru/10KPoq1Y4.png

Нужно по списку в приложении составить соответствие ссылок старых к новым, а сами статьи из списка перенести на новый сайт. Т.е. http://artim.ru/detskie-party или http://artim.ru/article/96-kakobstavitkomnatu нужно весь текст и изображения переносить на новый сайт, а для http://artim.ru/catalog?catid=14 достаточно указать соответствие ссылок

Соответствие нужно в следующем виде:

'catalog/steel/fridge-steel-ascot/' => 'italyanskie-kukhni/steel-cucine/ascot/holodilniki.html',

слева старый сайт, само название сайта писать не нужно.

В случае успешного выполнения, будем часто скидывать подобные задания

10 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
JohnDaniels
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
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