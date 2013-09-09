Перенести статьи со старого сайта на новый

Необходимо внести товар в новый интернет магазин. фото+ описание. жду предлож по стоимости за добавление 1 единицы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести статьи с сайта http://artim.ru/ на joomla на сайт c собственной cms http://artim.mb-dev.ru/ - внешний вид cms - http://f3.s.qip.ru/10KPoq1Y4.png
Нужно по списку в приложении составить соответствие ссылок старых к новым, а сами статьи из списка перенести на новый сайт. Т.е. http://artim.ru/detskie-party или http://artim.ru/article/96-kakobstavitkomnatu нужно весь текст и изображения переносить на новый сайт, а для http://artim.ru/catalog?catid=14 достаточно указать соответствие ссылок
Соответствие нужно в следующем виде:
'catalog/steel/fridge-steel-ascot/' => 'italyanskie-kukhni/steel-cucine/ascot/holodilniki.html',
слева старый сайт, само название сайта писать не нужно.
В случае успешного выполнения, будем часто скидывать подобные задания
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