Наполнение сайта MODx

Наполнение сайтовЗавершен16 заявок254 просмотра
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Сайт на MODx.

Не сложный, нужен человек, который его наполнит (информацию даю). Фото + контент. Наполнение информацией о кошках.

Версия Modx Evolution 1.0.10.

MODX
10 лет назад
Mikhail55
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
BOSPORKERCH
Сергей 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Хороший фрилансер, сделал быстро и без лишних вопросов понял задачу. Рекомендую.
Отличный заказчик. Было очень приятно поработать
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