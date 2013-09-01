Требуется постинг на форумах

Здравствуйте! Нужен постинг в соцсетях и форумах. Работа каждый день, надеюсь на долговременное сотрудничество. Смогу предоставить площадки для постинга. Оплату могу ежедневно проводить. Как вам удобно. Ссылки можно ставить на какие-то определенные статьи в блоге. Ссылку можно постить на различных ...
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Здравствуйте!
Нужен постинг в соцсетях и форумах. Работа каждый день, надеюсь на долговременное сотрудничество.
Смогу предоставить площадки для постинга.
Оплату могу ежедневно проводить. Как вам удобно.
Ссылки можно ставить на какие-то определенные статьи в блоге.
Ссылку можно постить на различных форумах, в соцсетях (одноклассники, маил ру, вконтакте и др.), также в группах и сообществах соцсетей, ставить ссылку в комментариях к различным статьям на других ресурсах, в твиттере, сервис *** и т.д.
Тему сообщений можно брать из статей этого же блога. Текст, цитаты также можно брать с блога
Сообщение 150–200 знаков.
Оплачиваются сообщения только с моей ссылкой.
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