Требуется постинг на форумах

Здравствуйте!

Нужен постинг в соцсетях и форумах. Работа каждый день, надеюсь на долговременное сотрудничество.

Смогу предоставить площадки для постинга.

Оплату могу ежедневно проводить. Как вам удобно.

Ссылки можно ставить на какие-то определенные статьи в блоге.

Ссылку можно постить на различных форумах, в соцсетях (одноклассники, маил ру, вконтакте и др.), также в группах и сообществах соцсетей, ставить ссылку в комментариях к различным статьям на других ресурсах, в твиттере, сервис *** и т.д.

Тему сообщений можно брать из статей этого же блога. Текст, цитаты также можно брать с блога

Сообщение 150–200 знаков.

Оплачиваются сообщения только с моей ссылкой.