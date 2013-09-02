Наполнить интернет магазин товарами

Нужно заполнять товары в интернет магазине на virtuemart Сайт www.akvadom.com.ua - каталог товаров для заполнения предоставляется в экселевском файле - картинки товаров должны быть хорошего качества и большого размера (их много в сети на сайтах конкурентов, поэтому их ...