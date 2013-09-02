Наполнение интернет-магазина, часы.

Наполнение сайтовЗавершен19 заявок366 просмотров
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Добрый день господа.

Наполняемый сайт: http://watchsale-time.ru

Сайт донор: http://www.watchshop.com

Задача:

Необходимо наполнить сайт товарами. Часы. Переносим практически весь каталог, несколько тысяч товаров.

1) Название товара: артикул на сайте доноре - название продукта на наполняемом сайте.

2) В описание, краткое и полное:

2.2) 13 параметров, а именно: Бренд, Пол, Механизм, Материал корпуса, Размер корпуса, Толщина корпуса, Цвет циферблата, Ремешок, Цвет ремешка, Водостойкость, Стекло, Дата, День недели.

3) Ценник по определенному алгоритму.

В админке наполняемого магазина нет никаких выпадающих менюшек, чекбоксов и прочих ужасов. Описание формируется в удобном WYSIWYG-редакторе по принципу:

Бренд: Seiko

Пол: Мужские

Механизм: Автоматический

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Размер корпуса: 37 мм

Толщина корпуса: 12 мм

Цвет циферблата: Белый

Ремешок: Из нержавеющей стали

Цвет ремешка: Металлик

Водостойкость: 30 м

Стекло: Hardlex

Дата: Да

День недели: Да

ВНИМАНИЕ!

Донор англоязычный, необходимо: либо знание английского, либо сообразительность. Ответственность обязательно, заполненные карточки будут проверяться, за наполнение "от балды" последуют жесткие санкции.

Изображения на доноре подпорчены вотемарками, т.е. придется искать в сети, как минимум 3 изображения:

1) Часы на белом фоне.

2) Часы на руке.

3) Часы в коробке или упаковка.

От вас хочу видеть:

1) Цена на позицию.

2) Ежедневный объем (кол-во позиций)

UPD: Добавила изображение админки наполняемого сайта.

10 лет назад
StoreKeeper
Анастасия 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Hellena_S
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Проект завершен успешно. НО СВЯЗЫВАТЬСЯ С ДАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! ЛЖЕТ, ЗАТЯГИВАЕТ СРОКИ, ИНТРИГАНКА...
Не рекомендую связываться! Хотя, по этому проекту все прошло замечательно. Мягко стелит, жестко спать.
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