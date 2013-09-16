Добавление товара в магазин ( модуль VitureMart )

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Нужно заполнять товары в интернет магазине

- к товарам много мелких описаний ( данные нужно брать из отсканированных таблиц )

- так же с таблиц нужно будет вырезать фото товара

- обязательно умение работать с модулем VitureMart

Оплата договорная - оговаривается после выдачи материала для заполнения

10 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$50
2 дня
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