Hellena_S

Елена Hellena_S

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественное наполнение сайтов информацией любого объема!

Услуги:

- Быстрое наполнение интернет-магазинов, сайтов!

- Обработка изображений, сбор и обработка информации.

- Возможность наполнения до 300 товаров в сутки (ручной метод)

- Копипаст, редактирование фото, стилизирование текста

- Стоимость от 5 до 50 рублей за одну позицию

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Стоимость каждого отдельного проекта обсуждается.

- Бесплатное внесение правок!

Цену озвучиваю после внесения одной позиции. Работаю на совесть, не люблю делать " абы как".

Вариант работы: "оплата по факту" возможен только для заказчиков с рейтингом

Админки:

Joomla, Drupal, WordPress, HostCMS, Shop-script, WebAsyst, 1С Bitrix, OsCommerce, Modx, DLE, OpenCart, ShopCMS и др.

График работы:

Понедельник-пятница: 09.00 - 18.00

В субботу и воскресенье по свободному графику.

Проекты "На вчера" не рассматриваю.

Оплата:

Яд, WebMoney, Приват, Денежные переводы.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Demoris
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта (тематика 18+)
Всё было сделано аккуратно и качественно. Немного затянулись сроки, но это было не критично. В целом доволен сотрудничеством.
Спасибо за работу, все отлично!!!
Ответный отзыв
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина (копирование)
Все прошло на ура, всем довольны_ Спасибо
Сделка прошла отлично!
Ответный отзыв
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Подсчет заказов
Отлично поработали. Спасибо.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Рутинная работа на 4 часа. (Специальные знания не нужны)
Отлично поработали. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$39
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта товаром
Все отлично. Спасибо.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
42 отзыва
$3/час
#25
Редактирование и Корректура
7 отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
#33