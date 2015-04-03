Качественное наполнение сайтов информацией любого объема!

Услуги:

- Быстрое наполнение интернет-магазинов, сайтов!

- Обработка изображений, сбор и обработка информации.

- Возможность наполнения до 300 товаров в сутки (ручной метод)

- Копипаст, редактирование фото, стилизирование текста

- Стоимость от 5 до 50 рублей за одну позицию

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Стоимость каждого отдельного проекта обсуждается.

- Бесплатное внесение правок!

Цену озвучиваю после внесения одной позиции. Работаю на совесть, не люблю делать " абы как".

Вариант работы: "оплата по факту" возможен только для заказчиков с рейтингом

Админки:

Joomla, Drupal, WordPress, HostCMS, Shop-script, WebAsyst, 1С Bitrix, OsCommerce, Modx, DLE, OpenCart, ShopCMS и др.

График работы:

Понедельник-пятница: 09.00 - 18.00

В субботу и воскресенье по свободному графику.

Проекты "На вчера" не рассматриваю.

Оплата:

Яд, WebMoney, Приват, Денежные переводы.