Услуги:
- Быстрое наполнение интернет-магазинов, сайтов!
- Обработка изображений, сбор и обработка информации.
- Возможность наполнения до 300 товаров в сутки (ручной метод)
- Копипаст, редактирование фото, стилизирование текста
- Стоимость от 5 до 50 рублей за одну позицию
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Стоимость каждого отдельного проекта обсуждается.
- Бесплатное внесение правок!
Цену озвучиваю после внесения одной позиции. Работаю на совесть, не люблю делать " абы как".
Вариант работы: "оплата по факту" возможен только для заказчиков с рейтингом
Админки:
Joomla, Drupal, WordPress, HostCMS, Shop-script, WebAsyst, 1С Bitrix, OsCommerce, Modx, DLE, OpenCart, ShopCMS и др.
График работы:
Понедельник-пятница: 09.00 - 18.00
В субботу и воскресенье по свободному графику.
Проекты "На вчера" не рассматриваю.
Оплата:
Яд, WebMoney, Приват, Денежные переводы.
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