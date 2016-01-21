Наполнение интернет-магазина (копирование)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок241 просмотр

Добрый день коллеги.

Срочно требуется человек для наполнения интернет магазина

магазин сделан на open cart

Товаров до 300

источники по тексту и картинкам дам

от вас кописапаст и все

подробности в аську - 617478504

12 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Все прошло на ура, всем довольны_ Спасибо
Сделка прошла отлично!

Заявки фрилансеров

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад