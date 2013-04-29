Найти информацию по основам экологии

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка199 просмотров

Найти информацию по «Экологии экосистем»

Рассмотреть вопросы:

Структура экосистемы;

линейный поток энергии и круговорот веществ в экосистем

понятие о пищевых сетях и трофических уровнях;

умение построить пищевую цеп экологические пирамиды;

продуктивность экосистем (первичная, вторичная),

рациональное использование экосистем.

Уникальность значения не имеет. Ответ на один вопрос около 1стр. 12шрифт. Срок 3 дня.

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$7
2 дня
Спасибо за работу!
Спасибо Елене за замечательное задание и быструю оплату. Всего доброго, удачи в работе!

Заявки фрилансеров

front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад