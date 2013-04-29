Нужно наполнять копипастом сайт о моде. 1.Загрузить картинку, прописать теги к картинке 2.Копировать текст ,отнести в нужную рубрику. 3.Сделать ссылку, на прошлую статью или на рубрику. И ...
Найти информацию по основам экологии
Найти информацию по «Экологии экосистем»
Рассмотреть вопросы:
Структура экосистемы;
линейный поток энергии и круговорот веществ в экосистем
понятие о пищевых сетях и трофических уровнях;
умение построить пищевую цеп экологические пирамиды;
продуктивность экосистем (первичная, вторичная),
рациональное использование экосистем.
Уникальность значения не имеет. Ответ на один вопрос около 1стр. 12шрифт. Срок 3 дня.
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