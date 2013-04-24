Скопировать отзывы на сайт

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок188 просмотров

Нужно корректно разместить 20 НАПИСАННЫХ отзывов на сайт.

От вас потребуется лишь копи-пейст нужных данных в соответствующие поля + ввод кода.

Дадим 5$-6$ за всё.

12 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$6
1 день
Евгения очень ответственный и быстрый исполнитель. Спасибо ей огромное!
Сотрудничество прошло замечательно! Получила задание, выполнила, получила деньги! Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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