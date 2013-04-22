Наполнение сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок256 просмотров

http://часопт.рф/

CMS = WebAsyst Shop-Script

каталог примерно в 5-6 тысяч позиций.

Есть несколько прайсов в экселе с фотками(примерно 2-2,5 тыс позиций)

остальные товары на различных сайтах поставщиков.

Фото товара обязательно.

Предложения и цены в личку

Webasyst
12 лет назад
zigazaga
Зига 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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