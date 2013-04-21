Сбор и обработка информации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок216 просмотров

Необходимо проверить сайты интернет-магазинов из определённого списка (порядка 100 шт.). С этих сайтов необходимо собрать определённую информацию (о типах товаров, условиях доставки и т. п.), которую затем занести в таблицу. Для получения более подробной информации укажите свой e-mail

12 лет назад
totalitarist
Александр 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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