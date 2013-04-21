Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под ...
Сбор и обработка информации
Необходимо проверить сайты интернет-магазинов из определённого списка (порядка 100 шт.). С этих сайтов необходимо собрать определённую информацию (о типах товаров, условиях доставки и т. п.), которую затем занести в таблицу. Для получения более подробной информации укажите свой e-mail
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