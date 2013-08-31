Написание текстов, рерайт.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок547 просмотров

Для интернет-магазина.

Есть карточка товара в ворде, в котором:

1) Описание товара отсутствует вообще

2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев

3) Описание есть, объем 3 и более абзацев

По п.1 нужно написать 2-3 абзаца текста

По п.2 нужно сделать рерайт на основе имеющегося + написать 2-3 абзаца текста

По п.3 тупо сделать рерайт

4) По одинаковым товарам (например, отличаются только размеры), по первому товару пишется текст в соответствии с п 1,2 или 3, по остальным делается рерайт.

По п.1,2,3 и 4 необходима проверка на уникальность. Должно быть более 95% на text.ru или Copyscape.com и вместе с итогами мне присылаются ссылки.

Только для опытных, со стажем и положительными отзывами. Предоплата за каждые 50 шт.

Всего будет от 500-1000 товаров. Каждый товар - порядка 1000-1200 знаков.

Цена: 30 р/ 1000 зн.

12 лет назад
irinagoo
Алексей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
6 часов назад
12 лет назад
$50
5 дней
Хорошая и качественная работа, но сроки и обязательность сильно страдают.
Спасибо за приятное сотрудничество. Все - на уровне!)

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
6 часов назад
12 лет назад

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