Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под ...
Заполнить интернет магазин
Нужно заполнить 2 интернет магазина.
1 магазин просто перенести все с другого магазина, а второй с нескольких.
Жду заявок. Хотелось бы 2 рубля за товар. Во многих товарах нету картинок.
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