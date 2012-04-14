marcel0

Фанис marcel0

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

peterson7
Петр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Верстка письма
Хороший заказчик, советую всем
Очень быстро и качественно выполнил свою работу! Не мог ему толком объяснить, но он сделал как мне надо!
Ответный отзыв
kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Заполнить интернет-магазин по прайсу VM 2.0
Отличный заказчик. Рекомендую. С уважением, Сергей Казак.
Работает очень быстро. Все сделал отлично. Советую данного человека. Возникли проблемы, виноваты были оба, но все разрешили.
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NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать дизайн по Joomla 1.5
Joomla
Спасибо!
Работа сделана на все 10 балов! Очень доволен работой, обращусь еще раз, даже не раз! Отличный человек!
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AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Надо сделать дизайн главной под уже существующий
Все отлично! Спасибо за проект.
Спасибо Андрею большое! Выполнил все в лучшем качестве! Советую данного человека!
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AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для andrey kleban
Все отлично! Спасибо за проект.
Не впервый раз работаю с данным человеком. Работой его просто доволен. Работает 20 минут и сдает на проверку. Советую!
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