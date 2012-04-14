Надо пару статей. Тематика ЛКМ(лакокрасочные материалы)
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно заполнить 2 интернет магазина. 1 магазин просто перенести все с другого магазина, а второй с нескольких. Жду заявок. Хотелось бы 2 рубля за товар. Во многих товарах нету картинок.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать Авторизацию/Регистрация SilverLight + WCF Ria ServicesВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть наполненный товаром магазин. Надо изменить категории. Подробнее: Есть 2 производителя. Как производителей сделать 2 родительские категории с названиями производителей. Далее уже под ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт13 лет назад
Заполнить магазин товарами. VirtueMart 2.0Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть интернет-магазин парфюмерии, есть партнерская программа этого магазина. Что нужно? Привлечь партнеров с трафиком. К каждому партнеру будут свои условия ( % отчислений, количество выплат в месяц). Минимальный процент будет составлять ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо заполнить интернет-магазин по прайсу. Товаров не много(~200, может и меньше).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно: - Настроить вывод продукции на определенной странице - Вывести в меню ссылки на производителей, т.е. просмотр товара по производителю. Все вопросы в ЛС.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужна верстка дизайна PSD под Joomla 1.5. Без опыта работы с Joomla и без портфолио просьба не тратить мое и свое время. Все подробности в скайпе: bios93 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который сможет составлять семантическое ядро под мою тематику под англоязычный сегмент, а именно USA. Я даю тематику, человек в ответ должен мне присылать НК СЧ, НК НЧ ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нарисовать дизайн для сайта отделочных материалов.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать статьи на тему: 1) Рекламное агенство(описать виды деятельности) примерно 10-15 статей по 1.2-2к символов 2)На тематику печей для бани, каминов. (3 статьи по 2к символов). Работу надо ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Имеется проект, с которого отправляется ежедневно 60 000 писем. Рассылка идет очень долго. 1 письмо уходит за 1.2 секунды(примерно). Возможно, проблема в сервере,т.к. после аренды не было ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна рекламная компания для интернет-магазина парфюмерии. Условия: Я называю кол-во заказов в месяц, Вы анализируете и говорите примерный бюджет. Опыт в ведении рекламы(примеры). ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Надо сверстать вывод модуля на главной для Joomla VirtueMart. Работы не много просто надо чтобы выводилось 3xN(была таблица 3xN). Надо выполнить ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $16
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется наполнить интернет-магазин парфюмерии. Примерно 260 товаров в 26 категорий. Надо сделать до завтра до 9 утра ( по Мск )Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно: 1. Изменить(перевести) названия меню(модулей). 2.Раставить нужные модули на сайте,как на примере (пример покажу). Работы не много. Прошу в личку.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, надо создать 3 картинки для купонатора. Подробности в личке.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, нужно общение на Казанских форумах и порталах. Сделать наш бренд узнаваемым, как-то преподнести нас там.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна партнерская программа для сайта коллективных покупок, т.е ПП эта для агрегаторов купонов, чтобы следить сколько купонов куплено по их ссылке( т.е. сколько купили те, которые пришли с их сайта). И баланс ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад