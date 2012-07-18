Заполнить интернет-магазин по прайсу VM 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен11 заявок177 просмотров

Надо заполнить интернет-магазин по прайсу. Товаров не много(~200, может и меньше).

13 лет назад
marcel0
Фанис 
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Работает очень быстро. Все сделал отлично. Советую данного человека. Возникли проблемы, виноваты были оба, но все разрешили.
Отличный заказчик. Рекомендую. С уважением, Сергей Казак.

Заявки фрилансеров

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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