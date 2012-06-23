Разместить объявление о продаже дома на доске

Размещение объявления о продаже домов на доске в разных регионах России, 5-10 основных сайтов с бесплатными досками в 5 регионах России.

Нужно размещать по 1 в день на 25 разных досках (учет по регионам 5х5)

Итого 25 в день

Отчет обязателен

Напишите о своем опыте с бесплатными досками и за сколько вы готовы разместить каждые 25 объяв.