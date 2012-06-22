Найти ресурсы для размещения цифр. книг

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Работа для начинающих или школьников.

Есть несколько книг, по их названию нужно найти, на каких ресурсах они расположены.

Найти через Яндекс и Гугл 100 популярных ресурсов.

Это могут быть электронные библиотеки, форумы, торренты и варезники.

Отдать авторам готовое письмо с предложением разместить новые книги.

Оплата: 5 рублей за ресурс.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

JuneMot
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$16
2 дня

Заявки фрилансеров

JuneMot
34 года
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