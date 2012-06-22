Найти ресурсы для размещения цифр. книг

Работа для начинающих или школьников.

Есть несколько книг, по их названию нужно найти, на каких ресурсах они расположены.

Найти через Яндекс и Гугл 100 популярных ресурсов.

Это могут быть электронные библиотеки, форумы, торренты и варезники.

Отдать авторам готовое письмо с предложением разместить новые книги.

Оплата: 5 рублей за ресурс.