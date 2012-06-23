Наполнение сайта

Требуется контент-менеджер для наполнения сайтов. Материалы для наполнения - с предыдущей версии сайта или с сайтов-партнеров. Мы используем систему управления контентом TYPO3, которая очень удобная и не требует каких-то спец. знаний. Обучение проведем по скайпу, это займет минут 15-20.

Оплата: от 10 руб./стр.