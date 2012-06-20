Заполнить каталог интернет-магазина товарами

Необходимо наполнить каталог интернет-магазина по тематике "домашний текстиль" товарами (примерно 200 шт). Даю прайс-лист, с которого забиваете на сайт название товара, и цену. Даю каталоги либо ссылки на сайты поставщиков, с которых берете описание товара и фото - копируете на сайт + указываете параметры и свойства товара. Простая механическая работа! Мозгов особо много не требует, только время..

Прошу в заявке указывать запрашиваемую стоимость и срок выполнения!

Спасибо, жду Ваших заявок!

Ирина