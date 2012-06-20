Искать сайты, продающие скрипты написанные на Perl

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Есть некий продукт, который будет полезен авторам программ (скриптов) написанных на языке perl - надо найти такие сайты, продающие свои продукты, написанные на языке perl. Дальше им будут посланы коммерческие предложения.

Этот продукт (для программистов perl) стоит денег, поэтому интересуют только те, которые продают свои продукты (и соответственно, могут позволить себе их купить). Что такое CPAN мы в курсе, туда не смотрите, это каталог бесплатных програм и модулей на языке perl.

Чаще всего продаваемые продукты, сделанные на perl - это всякие CGI скрипты, типа менеджеры подписчиков.

Выходной формат (ожидаемый от исполнителя) - csv или xls файл, где столбы

* УРЛ сайта фирмы

* УРЛ хоть одного коммерческого продукта, сделанного на перле, продаваемый на этом сайте

* коментарий на русском (что за продукт в 3х словах)

* УРЛ страницы с контактами (где есть емейлы или форма для обратной связи)

Фирмы, сайты у которых только на русском - естественно не интересуют (они все равно ничего не купят).

13 лет назад
vh213
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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