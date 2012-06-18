Наполнение каталога товаров

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Закрыт10 заявок302 просмотра

Наполнение интернет магазина.

Оригинальный сайт www.irmscher.com

Нужно наполнить www.irmscher.com.ua

Перевод с немецкого или английского на русский.

Пример наполнения:

http://irmscher.com.ua/magazin/category/view/9

Работа не сложная, но занимает время. Один товар может быть в нескольких категориях.

13 лет назад
Tunner
Руслан 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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