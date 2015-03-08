Составление базы журналов

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Завершен5 заявок256 просмотров

Нужно составить базу журналов по тематике Дети, роды, беременность, развитие, воспитание.

Каждый журнал описать по плану:

Название:

ФИО редактора:

URL:

Email:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Гонорары:

Размеры статей:

Излюбленные темы (рубрики):

Типовой читатель:

Требования к статьям:

Комментарии:

Карточка обновлена:

Гонорары и требования к статьям - как получится.

Важно, чтобы e-mail и имя редактора были правильные.

Часть журналов для описания есть, нужно будет еще заняться поиском самостоятельно.

Информацию по максимуму выдам - где искать.

Напишите стоимость 1 описания.

В большинстве случаев нужно будет просто найти и скопировать, кое-где проанализировать и описать.

Нужно несколько десятков описаний - сколько будет возможно найти.

13 лет назад
Eka-Terina
Бренч 
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Xarisma
Диана 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$70
30 дней
Хорошая работа.
Задание четкое, оплата своевременная. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Xarisma
Диана 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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