Для магазина детских игрушек необходимо создать описания некоторых товаров. Описания должны быть: 1) Для людей 2) Оригинальные, т.е. успешно проходят проверку на плагиат 3) Соответствовать описываемому товару. 4) Одно ...
Составление базы журналов
Нужно составить базу журналов по тематике Дети, роды, беременность, развитие, воспитание.
Каждый журнал описать по плану:
Название:
ФИО редактора:
URL:
Email:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Гонорары:
Размеры статей:
Излюбленные темы (рубрики):
Типовой читатель:
Требования к статьям:
Комментарии:
Карточка обновлена:
Гонорары и требования к статьям - как получится.
Важно, чтобы e-mail и имя редактора были правильные.
Часть журналов для описания есть, нужно будет еще заняться поиском самостоятельно.
Информацию по максимуму выдам - где искать.
Напишите стоимость 1 описания.
В большинстве случаев нужно будет просто найти и скопировать, кое-где проанализировать и описать.
Нужно несколько десятков описаний - сколько будет возможно найти.
Выбранный исполнитель
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