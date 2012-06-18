Заполнить в exсel таблицу результатов матчей

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Завершен4 заявки203 просмотра

Требуется взять расписание матчей 2011-2012 с http://www.khl.ru/calendar/202/ или другого хоккейного сайта и заполнить в таблицу в exсel:

Дата матча в формате 2012-05-01 | Команда дома | Команда на выезде | Голов у хозяев | Голов у гостей | Тип результата (основное время, овертайм, буллиты)

Пишите цену сами

13 лет назад
Fanamura
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$12
1 день
Очень доволен, быстро и качественно
Все на высшем уровне. Четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Booggy
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15 лет в сервисе
Был
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