Наполнение форума (писать комментарии)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок406 просмотров

Нужно периодически оставлять сообщения на форуме строительной тематики.

Алгоритм работы:

1. Необходимо зайти по адресу: http://bitstroi.ru/forum.html и ознакомиться с разделами форума и общей тематикой сайта.

2. Далее нужно составить себе список из 5 ников, под которыми вы будете писать сообщения на форуме. Список нужно согласовать со мной (по этому списку я буду проверять вашу работу). Затем нужно зарегистрироваться на сайте под этими никами (при регистрации нужно изменить стандартную аватарку на другую, подобрать разные аватарки можно здесь: http://www.avatarok.net/)

3. Далее нужно периодически (один раз в несколько дней) оставлять 5–10 сообщений на форуме под любым ником (из тех, что вы ранее себе выбрали).

Посты на форуме могут быть короткие, могут быть длинные, могут быть в виде вопросов, в виде ответов или в виде каких-то рекомендаций другим участникам; посты могут быть грамотными, а могут быть с ошибками. Не должно быть сообщений в отрицательном стиле, не должно быть мата, не должно быть сообщений не по делу.

В вашей заявке указывайте сумму оплаты за 100 сообщений. Ориентировочная сумма оплаты за 100 сообщений — 10-15$.

По окончании работы вы получите оплату любым удобным вам способом, а также я оставлю вам положительный отзыв.

13 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

aridni
Индира 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$15
10 дней
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Всё выполнено отлично, спасибо!
Четкое задание, своевременная оплата. Заказчик всегда на связи. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$15
45 дней
Заказывал у Марии наполнение форума строительной тематики. С поставленной задачей справилась своевременно и в оговоренные сроки. Результат работы понравился. Рекомендую!
С удовольствием принимала участие в заказе Максима. Задание было четко изложено, проблем с оплатой не возникло. Максим - надежный заказчик, с которым приятно работать. С уважением, Мария
Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
10 дней
Работа выполнена отлично, своевременно и качественно. Рекомендую.
Сотрудничеством осталась довольна. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
soraDnik
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$12
7 дней
Игорь отлично справился с поставленной задачей, спасибо за сотрудничество.
Четко поставленная цель, своевременные ответы на возникавшие вопросы и никаких проблем с оплатой. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

aridni
Индира 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
soraDnik
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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