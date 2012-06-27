Требуется исполнитель для загрузки товаров в интернет-магазин . Опыт работы обязательно . Магазин исполнен на XTCommerce-3 .
Наполнение форума (писать комментарии)
Нужно периодически оставлять сообщения на форуме строительной тематики.
Алгоритм работы:
1. Необходимо зайти по адресу: http://bitstroi.ru/forum.html и ознакомиться с разделами форума и общей тематикой сайта.
2. Далее нужно составить себе список из 5 ников, под которыми вы будете писать сообщения на форуме. Список нужно согласовать со мной (по этому списку я буду проверять вашу работу). Затем нужно зарегистрироваться на сайте под этими никами (при регистрации нужно изменить стандартную аватарку на другую, подобрать разные аватарки можно здесь: http://www.avatarok.net/)
3. Далее нужно периодически (один раз в несколько дней) оставлять 5–10 сообщений на форуме под любым ником (из тех, что вы ранее себе выбрали).
Посты на форуме могут быть короткие, могут быть длинные, могут быть в виде вопросов, в виде ответов или в виде каких-то рекомендаций другим участникам; посты могут быть грамотными, а могут быть с ошибками. Не должно быть сообщений в отрицательном стиле, не должно быть мата, не должно быть сообщений не по делу.
В вашей заявке указывайте сумму оплаты за 100 сообщений. Ориентировочная сумма оплаты за 100 сообщений — 10-15$.
По окончании работы вы получите оплату любым удобным вам способом, а также я оставлю вам положительный отзыв.
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