Наполнение форума (писать комментарии)

Нужно периодически оставлять сообщения на форуме строительной тематики.

Алгоритм работы:

1. Необходимо зайти по адресу: http://bitstroi.ru/forum.html и ознакомиться с разделами форума и общей тематикой сайта.

2. Далее нужно составить себе список из 5 ников, под которыми вы будете писать сообщения на форуме. Список нужно согласовать со мной (по этому списку я буду проверять вашу работу). Затем нужно зарегистрироваться на сайте под этими никами (при регистрации нужно изменить стандартную аватарку на другую, подобрать разные аватарки можно здесь: http://www.avatarok.net/)

3. Далее нужно периодически (один раз в несколько дней) оставлять 5–10 сообщений на форуме под любым ником (из тех, что вы ранее себе выбрали).

Посты на форуме могут быть короткие, могут быть длинные, могут быть в виде вопросов, в виде ответов или в виде каких-то рекомендаций другим участникам; посты могут быть грамотными, а могут быть с ошибками. Не должно быть сообщений в отрицательном стиле, не должно быть мата, не должно быть сообщений не по делу.

В вашей заявке указывайте сумму оплаты за 100 сообщений. Ориентировочная сумма оплаты за 100 сообщений — 10-15$.

По окончании работы вы получите оплату любым удобным вам способом, а также я оставлю вам положительный отзыв.