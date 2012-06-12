Необходимо перечислить все виды и подвиды услуг организации праздников и проведения событий (не менее 20 больше - можно) и организовать их в двухуровневый каталог. В формате Название;Краткое описание 100-300 знаков. {отступ ...
Размещение объявлений на доски объявлений.
Требуется человек на постоянной основе для размещения объявлений на доски объявлений.
Минимальный объем 100 объявлений в неделю.
Пишите цену в рублях за шт.
Заявки фрилансеров
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