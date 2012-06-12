Размещение объявлений на доски объявлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок188 просмотров

Требуется человек на постоянной основе для размещения объявлений на доски объявлений.

Минимальный объем 100 объявлений в неделю.

Пишите цену в рублях за шт.

13 лет назад
1pkn
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров