Регистрация на форумах и публикация

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок241 просмотр

Добренького уважаемые фрилансеры.

что надо, надо качественная проработка форумов Италии, Франции, Германии, Австралии, Японии, Китая, Англии, Испании, Швеции по теме iPhone, Games, iPod, iPad.

что от вас требуется зарегистрироваться, выложить пост и скинуть мне ссылки с постом + данными для входа на этот форум, оплачивается отдельно за каждый пост. Знание языков желательно. Пишите какие страны можете взять на себя и цену за10 постов. Какими языками владеете.

Прошу не стучатся в скайп или аську, если вы нас устоите я сам свяжусь с вами.

13 лет назад
st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

frilanserIN
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Приятный фрилансер, все выполнила быстро и качественно, предоставила полный список выполненной работы, рекомендую.
Было приятно работать, постоянно на связи, доходчиво-понятное задание и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

frilanserIN
Ольга 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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