Регистрация на форумах и публикация

Добренького уважаемые фрилансеры.

что надо, надо качественная проработка форумов Италии, Франции, Германии, Австралии, Японии, Китая, Англии, Испании, Швеции по теме iPhone, Games, iPod, iPad.

что от вас требуется зарегистрироваться, выложить пост и скинуть мне ссылки с постом + данными для входа на этот форум, оплачивается отдельно за каждый пост. Знание языков желательно. Пишите какие страны можете взять на себя и цену за10 постов. Какими языками владеете.

Прошу не стучатся в скайп или аську, если вы нас устоите я сам свяжусь с вами.