Собрать в интернете фотографии на заданную тему

Приветствую!

Нужно собрать в англоязычном интернете (а также с помощью переводчика и на немецком, французском и др. языках) фотографии на заданную тему (разновидность строительных услуг).

Размер фотографий - не меньше 300х500 пх.

Бюджет - 3 рубля за фото.

Если фото с копирайтом в углу, который можно обрезать, то тоже принимается (также 3 рубля, если вы его незаметно затираете сами и 1 рубль если сдаете с копирайтом).

К каждой фотографии нужна ссылка на источник (чтобы никому не пришло в голову обманывать и искать на Русских сайтах).

Кто готов, оставляйте аську (готов рассмотреть несколько исполнителей)!

Всем удачи :)