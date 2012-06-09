Общение на форумах рунета

Нужно в различных тематических форумах вебмастеров зарегистрироваться и постить сообщения о сайте (банерообменная сеть). Только чтобы это было осмысленно, а не спамовый постинг. Список форумов частично дам, частично из гугла взять. Не более двух сообщений ...