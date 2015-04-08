Наполнение форума

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Завершен6 заявок475 просмотров

Добрый день.

На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю.

Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, отсутствие орфографических и пунктационных ошибок (сообщения-пустышки на 50 симовлов нам не подходят!).

Отмечу, что на форуме разработана удобная система для постинга: можно выбирать, от какого пользователя размещать пост, легко добавлять новых юзеров и пр.

То есть работа максимально облегчена, не нужно переавторизовываться и лишний раз перезагружать страницу - ваше время тратится только на написание постов.

Жду ваших предложений.

Спасибо.

Написание постов
13 лет назад
keht
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$200
30 дней
Не выходит на связь, задержала выполнение проекта на 2 недели. Про меня просто забыли. Предлагаю заказчикам учитывать этот риск при планировании работы с этим исполнителем. PS Не понятно, почему вы просто не написали, что отказываетесь от проекта - претензий бы не было. Ну да пусть на вашей совести остается.
Не выходит на связь, задержала выполнение проекта на 2 недели. Про меня просто забыли. - Прошу прощения, но "забыли" - это когда исполнитель "исчезает" только для Вашего проекта, но продолжает работать, оставлять заявки, регулярно появляется на сайте. Согласитесь, ситуации в жизни бывают всякие - не дай Бог - и лепить отрицательный отзыв, видя, что я действительно не появляюсь уже две недели, это, по крайней мере, скоропалительно. Тем более, работала даже без предоплаты. Как резюме - не советую фрилансерам работать с новичками.
aleshaaa
Алексей 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$3
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
aleshaaa
Алексей 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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