Нужно много исполнителей, разбирающихся в тематике стартапов, инвестиций и интернет-проектов в целом. Требуется придумывать или находить интересные темы обсуждений и заводить такие топики на форуме. Пишите насколько вы разбираетесь в тематике, в чем конкретно ...
Наполнение форума
Добрый день.
На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю.
Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, отсутствие орфографических и пунктационных ошибок (сообщения-пустышки на 50 симовлов нам не подходят!).
Отмечу, что на форуме разработана удобная система для постинга: можно выбирать, от какого пользователя размещать пост, легко добавлять новых юзеров и пр.
То есть работа максимально облегчена, не нужно переавторизовываться и лишний раз перезагружать страницу - ваше время тратится только на написание постов.
Жду ваших предложений.
Спасибо.
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