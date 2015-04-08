Добрый день.

На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю.

Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, отсутствие орфографических и пунктационных ошибок (сообщения-пустышки на 50 симовлов нам не подходят!).

Отмечу, что на форуме разработана удобная система для постинга: можно выбирать, от какого пользователя размещать пост, легко добавлять новых юзеров и пр.

То есть работа максимально облегчена, не нужно переавторизовываться и лишний раз перезагружать страницу - ваше время тратится только на написание постов.

Жду ваших предложений.

Спасибо.