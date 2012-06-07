Создание тем на форуме

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка228 просмотров

Нужно много исполнителей, разбирающихся в тематике стартапов, инвестиций и интернет-проектов в целом. Требуется придумывать или находить интересные темы обсуждений и заводить такие топики на форуме.

Пишите насколько вы разбираетесь в тематике, в чем конкретно и цену за создание 1 темы.

13 лет назад
Ripple
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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