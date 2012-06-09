Наполнение интернет-магазина

Ищу исполнителя . Нужно ввести товары в интернет-магазин , всего 1200 позиций.

Технические подробности:

Магазин на XTCommerce 3 , язык немецкий ( нужно хотябы начальные знания этого языка )

Для ввода товара предоставляется список , чего и откуда брать.

Даю подробную инструкцию по скайпу и тимвьюверу как вводить (на ввод 1 товара уходит 2-3 минуты )

Буду высылать задания пакетно по 100 позиций , оплата после каждого задания через вебмани , яндекс деньги

Цены , за 1 товар - 4 рубля российских .

Желательно к каждому товару найти в гуугле мануал pdf и загрузить в магазин , тогда за 1 товар с мануалом - 5 рублей

Предпочтение отдам аккуратному исполнителю , который будет работать достаточно быстро и без ошибок . На ввод 100 позиций достаточно 1-2 часа работы. После выполнения задания , присылаете список того что ввели , я проверяю и оплачиваю .

Магазин посвящён электронике ( усилители , колонки , диктофоны, плейеры и прочая аппаратура) поэтому отдам предпочтение человеку мужского пола который хотябы немного разбирается втакой технике. Адрес магазина www.electro-lagune.de