Размещение сообщения на форумах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок254 просмотра

Нужно в различных тематических форумах вебмастеров зарегистрироваться и постить сообщения о сайте (банерообменная сеть). Только чтобы это было осмысленно, а не спамовый постинг. Список форумов частично дам, частично из гугла взять. Не более двух сообщений на форум, в разных разделах. Всего 50 сообщений для начала русскоязычных. Если есть кто-то, способный постить в англоязычных, ему такое же поручу задание отдельно.

13 лет назад
tank2000
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение форума

    Добрый день. На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю. Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, ...

    Написание постов
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание тем на форуме

    $250

    Нужно много исполнителей, разбирающихся в тематике стартапов, инвестиций и интернет-проектов в целом. Требуется придумывать или находить интересные темы обсуждений и заводить такие топики на форуме. Пишите насколько вы разбираетесь в тематике, в чем конкретно ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Ищу исполнителя . Нужно ввести товары в интернет-магазин , всего 1200 позиций. Технические подробности: Магазин на XTCommerce 3 , язык немецкий ( нужно хотябы начальные знания этого языка ) Для ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить информацию на сайт

    $50

    сайт по продаже готовых научных работ (рефераты, курсовые и тд) требуется через админку добавить 886 позиций через форму список дается в экселе- 3 колонки. На позицию уходит обычно не более 30 секунд. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа с группами ВКонтакте

    $250

    Задача: привлечение людей в группы Вконтакте. Работа со своих аккаунтов, оплата за 1 вступившего человека – 0,5 р. Естественно речь идет о нормальных живых людях, а не о ботах. Требующиеся объемы обсуждаемы, но желательно привлекать ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Распознвание/набор текста

    $50

    Есть документ: http://www.1translate.com/files/anil-scan.pdf Задача - создать документ Word на его основе. Форматирование по колонкам - на ваше усмотрение. Ошибки в оригинале исправлять не нужно. Бюджет - 300 рублей или ваше видение ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Военные новости (сбор информации).

    Приветствую! Задание: необходимо собрать информацию (новости) касающуюся различных военных конфликтов происходящих в мире за последнее время, а именно с 7 по 8 июня 2012 года (т.е. самые актуальные на данный момент). ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 100 позитивных фото

    100 позитивных фото Сроки примерно 2-3 дня Нужны 100 позитивных фотографий для печати их в подарочной книге. Формат А5, для печати соответственно не меньше 300 DPI.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад