Добрый день. На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю. Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, ...
Размещение сообщения на форумах
Нужно в различных тематических форумах вебмастеров зарегистрироваться и постить сообщения о сайте (банерообменная сеть). Только чтобы это было осмысленно, а не спамовый постинг. Список форумов частично дам, частично из гугла взять. Не более двух сообщений на форум, в разных разделах. Всего 50 сообщений для начала русскоязычных. Если есть кто-то, способный постить в англоязычных, ему такое же поручу задание отдельно.
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